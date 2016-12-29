دي ميستورا: نرحب بوقف إطلاق النار في سوريا

رحب موفد الامم المتحدة الى سوريا ستيفان دي ميستورا بوقف إطلاق النار الذي اعلن عنه الخميس، معربا عن امله في ان يسمح بتقديم المساعدات للمدنيين.
واعلن مكتب دي مستورا في بيان ترحيب المبعوث الخاص باعلان وقف إطلاق النار بين الحكومة السورية وجماعات المعارضة المسلحة” مضيفا انه يأمل ان يسهل الاتفاق “وصول المساعدات الانسانية” الى السكان.
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