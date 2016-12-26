دي ماريا مفاجأة الميركاتو الشتوي !

ذكرت صحيفة “ليكيب” الفرنسي أن النجم الارجنتيني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي انخيل دي ماريا قد يكون مفاجأة الدوري الصيني في الميركاتو الشتوي.

وبحسب الصحيفة، فإن خورخي مينديز وكيل دي ماريا في مفاوضات مع وسطاء تربطهم علاقات جيدة مع مسؤولين صينيين، مشيرة إلى أن دي ماريا يقضي وقتا صعبا في باريس سان جيرمان.

جدير بالذكر أن دي ماريا كان قد انتقل صيف 2015 إلى باريس سان جيرمان مقابل 63 مليون يورو قادما من مانشستر يونايتد الانكليزي.