دي روسي: لا يمكنني ترك روما أنا أيضاً

كشف قائد نادي روما الايطالي دانييلي دي روسي ان السبب الرئيسي الذي دفعه لتجديد عقده مع الفريق لعامين مقبلين، هو انه لا يمكن ان يرحل عن الفريق في نفس الوقت الذي اعتزل فيه القائد التاريخي فرانشيسكو توتي، مؤكداً ان غياب الاخير سيكون امر من الصعب تقبله في الموسم المقبل.

وقال دي روسي في مؤتمره الصحفي :” بالنسبة لجميع جماهير روما سيكون من المؤسف خسارتي انا وفرانشيسكو في نفس الوقت، الجماهير لا تستحق ذلك، انا اعمل في هذا المجال بشغف وانا خليفة مناسب لتوتي على صعيد المشاعر، دوري في الفريق لا يختلف كثيراً، كوني الاكبر في السن بعده، لن يكون لدي مهام واضحة في الموسم المقبل، لكن غيابه صعب على الجميع، علينا نحول هذه الدموع لأمر ما يساعدنا، هل توقفت عن البكاء؟ حاولت ان لا ابكي في الملعب، رأيت تكريم رائع، رأيت زوجتي تبكي وهي لا تهتم لكرة القدم، روما هي عائلتنا والامر مختلف بالنسبة لي، هناك اربعة او خمس اشخاص عملت معهم دائماً وهو واحد منهم، من الغد سأذهب الى العمل ولن يكون توتي هناك، سيكون للأمر وقع كبير، طلبت ان لا يتم الحديث عن التجديد يوم الاحد، لأنه كان يوم توتي، لكن الاتفاق كان موجود دائماً”.