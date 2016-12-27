ديوكوفيتش يغيب عن بطولة دبي

أكّد نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش أنه سيخوض غمار منافسات أربع بطولات في الأشهر الثلاثة الأولى من الموسم الجديد، على أن يغيب عن بطولة دبي، التي شارك فيها في العام الماضي.

وكشف ديوكوفيتش عن برنامجه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الموسم الجديد، إذ يتبين من خلال البرنامج، أن المصنف الثاني عالميا، سيغيب عن بطولة دبي للتنس، التي شارك فيها في العام الماضي، وخرج من دور الثمانية أمام الإسباني فيليسانو لوبيز.

ويبدأ اللاعب الصربي مشواره في الثاني من كانون الثاني العام المقبل، بالمشاركة في بطولة الدوحة في قطر، وبعد ذلك، سيشارك في بطولة أستراليا المفتوحة، بدءا من منتصف نفس الشهر.