ديوكوفيتش يصفع موراي في بداية الموسم ويحرز لقب بطولة قطر

حسم لاعب التنس الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف الثاني عالمياً لقب منافسات بطولة قطر إيكسون موبيل الدولية لكرة المضرب للرجال بعد تخطيه منافسه البريطاني اندي موراي المصنف الاول عالمياً بعد مباراة نارية بين الاثنين حسمها الصربي بصعوبة ليوجه ضربة قوية وقاسية للبريطاني في بداية الموسم الجديد .

ففي الدور النهائي للبطولة التي تقام في العاصمة القطرية الدوحة ، تمكن الصربي نوفاك دجوكوفيتش من تخطي منافسه البريطاني اندي موراي المصنف الاول عالمياً بنتيجة 2 – 1 وبواقع 6 – 3 ، 5 – 7 و 6 – 4 .