دينا الشربيني توضح قصة زواجها من عمرو دياب

أكد مصدر مقرب من الفنانة دينا الشربيني أنها لم تنزعج من خبر ارتباطها بالنجم المصري عمرو دياب بل استقبلتها بضحك.
واشار المصدر لـ”لها” أن دينا لم تنكر لأصدقائها وجود علاقة تجمعها بالنجم المصري كصداقة، حيث يحرص كل منهما على الاتصال بالآخر والاطمئنان عليه ويلتقيان كلما سمحت ظروفهما.
ورغم انزعاج عائلة دينا من هذه الشائعات، لكن الفنانة المصرية ترى أنها ضريبة النجومية، وأنها تفتخر بصداقتها للهضبة وتعتبره نجم كبير تحتذي به وبتاريخه الناجح.
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