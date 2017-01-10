ديميكيليس واسبانيول ينفصلان بالتراضي

بات المدافع الدولي الارجنتيني السابق مارتن ديميكيليس حراً الثلاثاء بعدما فسخ بالتراضي عقده مع نادي اسبانيول برشلونة صاحب المركز الحادي عشر في الدوري الاسباني لكرة القدم.

وقال اسبانيول في بيان: “مارتن ديميكيليس واسبانيول توصلا إلى اتفاق بفسخ العقد الذي يربط المدافع الارجنتيني بالنادي”.

وكان ديميكيليس (36 عاما) المدافع السابق لمانشستر سيتي الانكليزي وبايرن ميونيخ الالماني، وقع عقدا لمدة عام في آب مع اسبانيول، بيد انه لم يلعب سوى مباراتين فقط في الدوري حتى الان.

ولم يشارك المدافع مع الفريق منذ تشرين الاول.