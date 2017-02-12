ديميتروف يحرز لقب بطولة صوفيا الدولية

تمكن لاعب التنس البلغاري غريغور ديميتروف المصنف الثالث من احراز لقب بطولة صوفيا المفتوحة للتنس للرجال بعد فوزه على منافسه البلجيكي ديفيد غوفين .

ففي المباراة النهائية للبطولة التي اقيمت في بلغاريا، فاز ديميتروف على البلجيكي ديفيد غوفين المصنف الثاني بمجموعتين متتاليتين وبواقع 7-5 و6-4.