ديميتروف يحرز لقب بطولة صوفيا الدولية

تمكن لاعب التنس البلغاري غريغور ديميتروف المصنف الثالث من احراز لقب بطولة صوفيا المفتوحة للتنس للرجال بعد فوزه على منافسه البلجيكي ديفيد غوفين .
ففي المباراة النهائية للبطولة التي اقيمت في بلغاريا، فاز ديميتروف على البلجيكي ديفيد غوفين المصنف الثاني بمجموعتين متتاليتين وبواقع 7-5 و6-4.
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