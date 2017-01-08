ديميتروف يحرز لقب بطولة برزبين الدولية

توج البلغاري غريغور ديميتروف المصنف السابع بلقب فردي الرجال في بطولة برزبين الدولية للتنس في استراليا بعد تغلبه على المنافس الياباني كي نيشيكوري المصنف الثالث.

وحصد ديميتروف الجائزة الأولى بعد فوزه على نيشيكوري في المباراة النهائية بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة وبنتيجة 6-2 و2-6 و6-3.

وهذه هي أول بطولة يفوز بها ديميتروف (25 عاما) منذ عامين ونصف وهو اللقب الخامس له خلال مسيرته .