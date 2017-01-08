ديميتروف يحرز لقب بطولة برزبين الدولية

توج البلغاري غريغور ديميتروف المصنف السابع بلقب فردي الرجال في بطولة برزبين الدولية للتنس في استراليا بعد تغلبه على المنافس الياباني كي نيشيكوري المصنف الثالث.
وحصد ديميتروف الجائزة الأولى بعد فوزه على نيشيكوري في المباراة النهائية بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة وبنتيجة 6-2 و2-6 و6-3.
وهذه هي أول بطولة يفوز بها ديميتروف (25 عاما) منذ عامين ونصف وهو اللقب الخامس له خلال مسيرته .
زهرا: نأمل ألا تعرقلنا الوصاية الداخلية وسياسات وقوة الامر الواقع في تطبيق الطائف وتحقيق اللامركزية الادارية
ليستر سيتي يعثر على بديل كانتي
أوباميانغ يوجه رسالة لكريستيانو رونالدو
فاطمة حمزة حرّة: لترفع كل إمرأة صوتها رفضاً للظلم
هكذا ودّع أيكيني إيبكوي جمهور الحكمة
Powered By Future Television s.a.l