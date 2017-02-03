ديربي روما سيقام ليلاً لأول مرّة منذ العام 2013

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن مباراتي الديربي بين روما ولاتسيو في نصف نهائي بطولة كأس إيطاليا ستقامان ليلاً لأول مرّة منذ العام 2013.

وتعتمد السلطات الأمنية في العاصمة الإيطالية روما إقامة الديربي نهاراً تحسباً لنزاعات بين المشجعين، إلا أن العقد المبرم مع القنوات التلفزيونية يحتّم إجراء المباريات في كأس إيطاليا ليلاً.

يذكر أن الفريقين سيتواجهان ثلاث مرّات خلال شهرين، مرّتين في الكأس ومرّة في الدوري.