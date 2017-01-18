ديباي يقترب من الانتقال الى الليغ 1

كشفت مصادر صحفية ان اللاعب الهولندي لنادي مانشستر يونايتد الانكليزي ممفيس ديباي عن رغبته في الرحيل عن الاولد ترافورد في الفترة الحالية بعد خروجه من حسابات المدرب جوزيه مورينيو .

وأضافت هذه المصادر أن اللاعب الهولندي ديباي وافق من حيث المبدأ على التوجه إلى ليون الفرنسي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية .