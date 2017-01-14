ديباي على ردار البي اس جي !

كشفت صحيفة ذا صن البريطانية إن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي يسعى لضم لاعب فريق مانشستر يونايتد الانكليزي الدولي الهولندي ممفيس ديباي بعد ان اظهر نيته بالرحيل عن الشياطين الحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأكدت الصحيفة ان العديد من الأندية، أبدت اهتمامها بالهولندي الشاب، أبرزها إيفرتون الإنكليزي، وأندية ليون، ونيس الفرنسيين والان انضم فريق العاصمة باريس سان جيرمان الذي حاول التعاقد مع اللاعب قبل موسمين عندما كان لا زال لاعبًا في أيندهوفن الهولندي.