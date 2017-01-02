ديبالا يريد الإنضمام إلى ريال مدريد

كشف موقع كالتشيو ميركاتو نقلاً عن صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن نجم نادي يوفنتوس الإيطالي باولو ديبالا يريد الإنضمام إلى صفوف نادي ريال مدريد الإسباني في الصيف المقبل.

الموقع أوضح نقلاً عن الصحيفة أن ديبالا رفض عرضاً للتجديد مع يوفنتوس براتب قدره 5.5 مليون يورو مطالباً براتب 7.5 مليون يورو في السنة كراتب مواطنه غونزالو هيغواين لكن يوفنتوس رفض.

وأشار الموقع إلى أن ديبالا متحمس لإهتمام ريال مدريد في ضمّه ويرغب في اللعب بصفوفه الموسم المقبل، نقلاً عن الصحيفة الإسبانية.