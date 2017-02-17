ديبالا لم يخفِ اعجابه بفوز الريال على نابولي

كشف النجم الأرجنتيني لنادي يوفنتوس الايطالي باولو ديبالا عن اعجابه بفوز ريال مدريد الاسباني على نادي نابولي الايطالي وانتهت بفوز 3 – 1 في ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم .

ولم يخفِ دبيالا إعجابه بفوز الريال في المباراة وبالهدف الذي سجله ريال مدريد ، حيث ضغط على زر الإعجاب الموجود تحت الصورة ، وكانت الصحف الإسبانية قد فسرت أن ديبالا يحاول إيصال رسالة ضمنية بهذا التصرف بأنه مستعد للانتقال إلى ريال مدريد مستقبلا .