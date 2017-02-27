دو فريج: المستقبل منفتح على اي طرح انتخابي

اعتبر النائب نبيل دو فريج انه وبعد اثني عشر عاماً من الغياب فإن الموازنة العامة ستأتي بأرقام جديدة للرواتب والتقاعد والضمان ومن المرجح أن يسجل العجز فيها ما يقارب 5 مليار دولار،لافتاً الى أن موقف رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عن خصخصة قطاع الكهرباء ليس سوى مطالبة بالقانون الذي تم التصويت عليه في العام 2003 وهو تنظيم قطاع الكهرباء ويتلاقى مع مطالبة تيار المستقبل بتطبيق قانون خصخصة قطاع الاتصالات.

وفيما خص قانون الانتخاب اعلن دو فريج عبر صوت لبنان انفتاح تيار المستقبل على اي طرح انتخابي رغم اعتقاده بأن المختلط هو الاوفر حظاً داعياً الى مقاربة قانون الانتخاب من منطلق ضرورة انتاج مجلس نيابي يمثل قيم لبنان وأساسها الاعتدال،أما في حال إقرار قانون يوصل متطرفين مسيحيين كانوا أم مسلمين الى الحكم فألف سلام على البلد.

وقال دوفريج لصوت لبنان:عندما يأتي قانون الانتخابات مفصّلاً على قياس الافرقاء السياسيين فلن يكون عادلاً،موضحاً أن لا فرق بين قانون الستين والقوانين المطروحة على النقاش من ناحية النتائج المسبقة فكلها معروفة، مشيرًا الى أن دراسة القوانين تتم على قاعدة نسبة مكاسب كل فريق لا نسبة لمكاسب البلد والمواطن.