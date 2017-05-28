دومولين يفوز في سباق ايطاليا للدراجات الهوائية

نجح المتسابق الهولندي المنتمي لفريق صن ويب ، توم دومولين في تحقيق أول ألقابه في السباقات الكبيرة و ذلك بعد تفوقه على منافسيه الرئيسيين في المرحلة الأخيرة ضد الساعة لسباق إيطاليا للدراجات لينزع الصدارة التي ابتعد عنها في المراحل الاخيرة بعد اداء رائع و مثير مكنه من تحقيق الفوز المستحق .

و احتل متسابق فريق موفيستار ، الكولومبي نايرو كينتانا المركز الثاني في الترتيب العام بعد ان حافظ على صدارته في اليومين الاخيرين قبل أن يخسرها في المرحلة الاخيرة الحاسمة ، بينما جاء الإيطالي فينشنزو نيبالي متسابق فريق البحرين-مريدا في المركز الثالث.