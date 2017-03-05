دورتموند يحدد رسميا مدة غياب رويس عن الملاعب

أعلن نادي بوروسيا دورتموند بشكل رسمي أن نجم فريقه ماركو رويس سيغيب عن الملاعب حتى مطلع نيسان المقبل، بسبب الاصابة.

وكان رويس قد تعرض لتمزق عضلي فى الجزء الخلفي من الفخد الأيسر، خلال لقاء ضمن الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الالماني.

ولن يتمكن رويس من مساندة دورتموند أمام بنفيكا يوم الأربعاء المقبل في إياب الدور الـ 16 لدوري أبطال اوروبا، بالإضافة إلى مباراة في كأس ألمانيا وخمس مباريات بالدوري المحلي.