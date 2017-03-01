دورة دبي: موراي الى ربع النهائي وسقوط المصنفين يتواصل

تأهل البريطاني اندي موراي المصنف اول الى ربع نهائي دورة دبي الدولية لكرة المضرب البالغ مجموع جوائزها 2,6 مليون دولار، بفوزه السهل على الاسباني غييرمو غارسيا لوبيز 6-2 و6-صفر الاربعاء في الدور الثاني.

ويلتقي موراي في ربع النهائي الالماني فيليب كولشرايبر الفائز على الروسي دانيال مدفيديف 6-4 و6-4.

وكان البريطاني تخطى التونسي مالك الجزيري الثلاثاء في الدور الاول.

ويسعى موراي الى لقبه الاول في الدورة التي بلغ مباراتها النهائية عام 2012 وخسرها امام السويسري روجيه فيدرر.

– وتواصل سقوط المصنفين بعد خروج التشيكي توماس برديتش الخامس والاسباني روبرتو باوتيستا السادس من الدور الثاني.

وخسر برديتش امام الهولندي روبن هازه 6-3 و3-6 و4-6، وباوتيستا امام مواطنه فرناندو فرداسكو 4-6 و6-3 و5-7.

ويلتقي هازه في ربع النهائي البوسني دامير دجمهور الذي تغلب على الاسباني مارسيل غرانويرز 6-3 و6-4، وباوتيستا مع الفرنسي غايل مونفيس الرابع الفائز على البريطاني دانيال ايفانز 6-4 و3-6 و6-1.

وكان دجمهور جرد السويسري ستانيسلاس فافرينكا الثاني من لقبه بفوزه عليه في الدور الاول الثلاثاء.

يذكر ان برديتش بلغ المباراة النهائية في دبي مرتين، فخسر امام الصربي نوفاك ديوكوفيتش في 2013 وامام السويسري روجيه فيدرر في 2014.

– وتأهل الى ربع النهائي ايضا الفرنسي لوكاس بويي السابع بفوزه على الروماني ماريوس كوبيل 6-1 و6-4.

وكان بويي وصل الى نهائي دورة مرسيليا الفرنسية الاحد الماضي قبل ان يخسر امام مواطنه جو-ويلفريد تسونغا.