دورة دبي : فريق سلا المغربي يحسم اللقب بعد تخطيه الرياضي بسهولة

تمكن فريق سلا المغربي الذي يحمل اسم (مجموعة النابودة ) من احراز لقب بطولة دبي الدولية لكرة السلة وذلك عقب تخطيه منافسه فريق الرياضي اللبناني الذي يحمل اسم شركة فيرست سيكيوريتي كلوب بنتيجة 84-73 وبفارق 11 نقطة وذلك بعد ان حسم المباراة النهائية خلال منافسات بطولة دبي الدولية الودية لكرة السلة الـ28 التي ضمت الى جانب الرياضي و جمعية سلا كل من الفريق المختلط ( ball above all)و فريق الحكمة اللبناني ( طيران الامارات) بالاضافة الى المنتخب المصري (اند ون ) الى جانب كل من فريق الهومنتمن اللبناني ( بنك الامارات ولبنان) وفريق مايتي سبورت (سما للفعاليات )الذين تنافسوا في البطولة التي تقام على ارض ملعب الاهلي الاماراتي من 17 حتى 25 شباط .

ففي الربع الاول بسط الفريق المغربي السيطرة واحكم قبضته على اللقاء و في الربع الثاني لم يتغير شيء الا ان الفريق اللبناني حاول تقليص الفارق لكنه فشل لينتهي النصف الاول بنتيجة 38-43 وبفارق 5 نقاط لمصلحة سلا المغربي .

وفي الربع الثالث ،انتفض لاعبو سلا وسط اداء مترنح من قبل لاعبي الفريق الاصفر وسرعان ما صنع الفريق المغربي الفارق المريح لتصبح الامور اسهل عليهم في الربع الاخير الذي حسمه بسهولة وسط استسلام ابناء المدرب فران لينتهي اللقاء بنتيجة 84- 73 وبفارق 11 نقطة لمصلحة فريق سلا المغربي .

واتت نتائج الارباع على الشكل التالي :

-الربع الاول :23-18 .

-الربع الثاني : 43 -38 .

– الربع الثالث :63-53 .

-الربع الرابع :84-73 .

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