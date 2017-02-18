دورة دبي : سلا المغربي يتخطى فريق مايتي الفيليبيني

ضمن منافسات اليوم الاول من فعاليات بطولة دبي الدولية الودية لكرة السلة الـ28 ،تمكن فريق سلا المغربي الذي يحمل اسم شركة مجموعة النابودة من تخطي منافسه فريق مايتي سبورت الذي يحمل اسم (سما للفعاليات ) بنتيجة 83-75 وبفارق 8 نقاط وذلك خلال منافسات المجموعة التي تضم الى جانب سلا و الفريق الفيليبيني كل من الفريق المختلط ( ball above all)و فريق الحكمة اللبناني ( طيران الامارات) الذي حقق فوزه الاول ليبدأ حملة الدفاع عن لقبه بالاضافة الى فريق الهومنتمن اللبناني (بنك الامارات ولبنان ) الى جانب كل من الرياضي اللبناني (فيرست سيكيوريتي كلوب ) والمنتخب المصري ( اند ون )الذين يتنافسون في البطولة التي تقام على ارض ملعب الاهلي الاماراتي من 17 حتى 25 شباط .

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