دورة دبي : الرياضي يستعرض عضلاته أمام الحكمة ويصل الى النهائي بسهولة

ضمن منافسات الدور نصف النهائي من فعاليات بطولة دبي الدولية الودية لكرة السلة الـ28 ،تمكن فريق الرياضي اللبناني الذي يحمل اسم بنك الامارات ولبنان من حسم دربي بيروت بعد تخطيه منافسه الاذلي فريق الحكمة اللبناني الذي يحمل اسم (طيران الامارات ) بنتيجة 89-75 وبفارق 14 نقطة في المباراة التي تقام على ارض ملعب الاهلي الاماراتي من 17 حتى 25 شباط ليحسم ابناء المدرب فران التأهل الى الدور النهائي الذي سيقام يوم السبت حيث سيقابل الرياضي الفائز من مباراة الهومنتمن و فريق سلا المغربي .

ففي الربع الاول بسط الرياضي السيطرة المطلقة واحكم قبضته على اللقاء وا ستمر الفارق يتصاعد في الربع الثاني لينتهي النصف الاول بفارق 23 نقطة بنتيجة 32-55 .

وفي الربع الثالث ،اكمل لاعبو الرياضي السيطرة و حافظوا على الفارق المريح ليسهلوا الامور في الربع الاخير رغم تقليص الفارق الى اقل من 7 نقاط بعد اداء رجولي من قبل لاعبي المدرب ابو شقرا الا أن لاعبو الرياضي حافظوا على الفارق لينتهي اللقاء بنتيجة 75- 89 وبفارق 14 نقطة بعد أداء مميز قدمه ابناء المدرب فران .

واتت نتائج الارباع على الشكل التالي :

-الربع الاول :23-16 .

-الربع الثاني : 55 -32 .

– الربع الثالث :69-51 .

-الربع الرابع :89-75 .