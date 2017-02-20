دورة دبي : الرياضي يحسم دربي لبنان أمام الحكمة بفارق 11 نقطة

ضمن منافسات اليوم الرابع من فعاليات بطولة دبي الدولية الودية لكرة السلة الـ28 ،تمكن فريق الرياضي اللبناني الذي يحمل اسم شركة فيرست سيكيوريتي كلوب من حسم دربي لبنان على الاراضي الاماراتية بعد تخطيه لمنافسه الازلي فريق الحكمة اللبناني الذي يحمل اسم (طيران الامارات ) بنتيجة 85-74 وبفارق 11 نقطة وذلك خلال منافسات المجموعة التي تضم الى جانب الرياضي و الحكمة كل من الفريق المختلط ( ball above all)وفريق سلا المغربي (مجموعة النابودة ) بالاضافة الى المنتخب المصري (اند ون ) الى جانب كل من فريق الهومنتمن اللبناني ( بنك الامارات ولبنان) وفريق مايتي سبورت (سما للفعاليات )الذين يتنافسون في البطولة التي تقام على ارض ملعب الاهلي الاماراتي من 17 حتى 25 شباط .

ففي الربع الاول بسط الرياضي السيطرة واحكم قبضته على اللقاء و في الربع الثاني عاد الحكمة وقلص الفارق الفريق اللبناني لينتهي النصف الاول بفارق 4 نقاط و بنتيجة 36-32 بغياب نجم الحكمة الاول الاميركي تيريل ستوغلين ولاعب ارتكاز الرياضي امينو الذي فضل المدربان اراحتهم لاسباب مجهولة .

وفي الربع الثالث ،انتفض لاعبو الحكمة وقلصوا الفارق لكن سرعان ما عاد لاعبو الرياضي و صنعوا الفارق الطفيف و في الربع الاخير أكمل لاعبي الرياضي سيطرتهم ليرتفع الفارق الى 10 نقاط قبل أن ينتهي اللقاء بنتيجة 85- 74 وبفارق 11 نقطة لمصلحة ابناء المدرب فران .

واتت نتائج الارباع على الشكل التالي :

-الربع الاول :18-12 .

-الربع الثاني : 36 -32 .

– الربع الثالث :62-55 .

-الربع الرابع :85-74 .

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