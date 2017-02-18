دورة دبي : الرياضي يحسم القمة امام الهومنتمن بفارق 14 نقطة

ضمن منافسات اليوم الثاني من فعاليات بطولة دبي الدولية الودية لكرة السلة الـ28 ،تمكن فريق الرياضي اللبناني الذي يحمل اسم شركة فيرست سيكيوريتي كلوب من تخطي منافسه فريق الهومنتمن اللبناني الذي يحمل اسم ( بنك الامارات ولبنان )في قمة مبكرة في البطولة بنتيجة 75-89 وبفارق 14 نقطة وذلك خلال منافسات المجموعة التي تضم الى جانب الرياضي و الهومنتمن كل من الفريق المختلط ( ball above all)و فريق الحكمة اللبناني ( طيران الامارات) الذي حقق فوزه الاول ليبدأ حملة الدفاع عن لقبه بالاضافة الى المنتخب المصري (اند ون ) الى جانب كل من سلا المغربي (مجموعة النابودة ) وفريق مايتي سبورت (سما للفعاليات )الذين يتنافسون في البطولة التي تقام على ارض ملعب الاهلي الاماراتي من 17 حتى 25 شباط .

ففي الربع الاول تناقل الفريقان السيطرة والسلات و في الربع الثاني لم يتغير شيء الا ان الفريق الارمني تقدم بفارق 6 نقاط في نهاية النصف الاول و بنتيجة 40-34 .

وفي الربع الثالث ،انتفض لاعبو الرياضي وسرعان ما صنعوا الفارق المريح لتصبح الامور اسهل عليهم في الربع الاخير وسط اداء مترنح من لاعبي الهومنتمن حيث اشرك مدرب الرياضي كافة عناصر القلعة الصفراء لينتهي اللقاء بنتيجة 89- 75 وبفارق 14 نقطة لمصلحة ابناء المدرب فران .

واتت نتائج الارباع على الشكل التالي :

-الربع الاول :18-22 .

-الربع الثاني : 34 -40 .

– الربع الثالث :70-50 .

-الربع الرابع :89-75 .