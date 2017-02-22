دورة دبي : الرياضي يتخطى فريق مايتي الفيليبيني بعد وقت اضافي 100-95

ضمن منافسات اليوم السادس من فعاليات بطولة دبي الدولية الودية لكرة السلة الـ28 ،تمكن فريق الرياضي اللبناني الذي يحمل اسم شركة فيرست سيكيوريتي كلوب من تخطي منافسه فريق مايتي سبورت الذي يحمل اسم (سما للفعاليات ) بنتيجة 100-95 وبفارق 5 نقاط وذلك خلال منافسات المجموعة التي تضم الى جانب الرياضي و الفريق الفيليبيني كل من الفريق المختلط ( ball above all) وفريق الحكمة اللبناني (طيران الامارات) بالاضافة الى فريق سلا المغربي ( مجموعة النابودة) الى جانب كل من فريق الهومنتمن اللبناني (بنك الامارات ولبنان ) والمنتخب المصري( اند ون)الذين يتنافسون في البطولة التي تقام على ارض ملعب الاهلي الاماراتي من 17 حتى 25 شباط .

ففي الربع الاول بسط الفريق اللبناني السيطرة واحكم قبضته على اللقاء و في الربع الثاني وسع الفارق لينتهي النصف الاول بفارق 9 نقاط و بنتيجة 45-36 .

وفي الربع الثالث ،انتفض لاعبو الفيليبيني و سرعان ما قلصوا الفارق لتحتدم الامور في الربع الاخير حيث انهى فريق مايتي الوقت الاصلي بالتعادل مع الفريق الاصفر بنتيجية 80-80 ليلجأ الفريقان لوقت اضافي انهاه الفريق اللبناني بفارق 5 نقاط بنتيجة 100- 95 ليستمر دون هزائم .

واتت نتائج الارباع على الشكل التالي :

-الربع الاول :23-22 .

-الربع الثاني : 45 -36 .

– الربع الثالث :73-64 .

-الربع الرابع :80-80 .

-الوقت الاضافي :100 -95 .