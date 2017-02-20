دورة دبي:سلا المغربي يسرق الفوز من الهومنتمن رغم اداء الخطيب البطولي

ضمن منافسات اليوم الرابع من فعاليات بطولة دبي الدولية الودية لكرة السلة الـ28 ،تمكن فريق سلا المغربي الذي يحمل اسم ( مجموعة النابودة ) من تخطي منافسه فريق الهومنتمن اللبناني الذي يحمل اسم بنك الامارات ولبنان بنتيجة 91-90 وبفارق نقطة وذلك خلال منافسات المجموعة التي تضم الى جانب الهومنتمن و الفريق المغربي كل من الفريق المختلط ( ball above all) وفريق الحكمة اللبناني (طيران الامارات) الذي حقق فوزه الاول ليبدأ حملة الدفاع عن لقبه بالاضافة الى المنتخب المصري (اند ون ) الى جانب كل من فريق الرياضي اللبناني ( شركة فيرست سيكيوريتي كلوب) وفريق مايتي سبورت (سما للفعاليات )الذين يتنافسون في البطولة التي تقام على ارض ملعب الاهلي الاماراتي من 17 حتى 25 شباط .

ففي الربع الاول بسط الفريق المغربي السيطرة واحكم قبضته على اللقاء و لكن في الربع الثاني عاد الهومنتمن وقلص الفارق الفريق اللبناني لينتهي النصف الاول بالتعادل بنتيجة 44-44 .

وفي الربع الثالث ،انتفض لاعبو الهومنتمن و سرعان ما قلبوا النتيجة لكن الفريق المغربي حافظ على فارق النقطة ليشتعل اللقاء في الربع الاخير لكن خبرة وبراعة نجم المنتخب اللبناني الاول و فريق الهومنتمن الاسطورة اللبنانية فادي الخطيب اهدت فريقه التفوق بعد تسجيله 36 نقطة لكن صافرة مشكوك بامرها من حكم المباراة في الثانية الاخيرة اعطت الفريق المغربي خطأ نجح لاعبه بترجمته بنجاح ليسرق الفوز من الفريق اللبناني بفارق نقطة بنتيجة 90- 91 بعد دقائق مجنونة فشل بحسمها ابناء المدرب مجاعص .

واتت نتائج الارباع على الشكل التالي :

-الربع الاول :25-21 .

-الربع الثاني : 44 -44 .

– الربع الثالث :63-62 .

-الربع الرابع :91-90 .