دنيا بطمة توجه رسالة قاسية لطليقة زوجها (فيديو)

في ظل المشاكل العائلية وقصة حضانة الاطفال، وجهت الفنانة المغربية دنيا بطمة رسالة قاسية لطليقة زوجها محمد الترك.
ورفضت خلال استضافتها في برنامج “ليالي الكويت” الردّ على سؤال ما إذا كانت تمنع اولاد زوجها من رؤية والدتهم واكتفت بالردّ: “كفاكي سعي للشهرة، ونقطة وانتهت”.
وأشارت الى أن الناس سترتاح من مشاكلهم الاسرية عندما تتوقف طليقة زوجها من السعي الى الشهرة.
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