دنيا بطمة تهاجم محمد عساف (فيديو)

أثارت الفنانة المغربية دنيا بطمة الجدل في مقابلتها مع “ليالي الكويت” بسبب تصريحاتها الجريئة.
وتحدثت بطمة عن خلافها مع ابنة بلدها ابتسام تسكت، مؤكدة ان السبب “قد يكون سوء تفاهم وما فهمنا بعض ووصلني شيء مش حلو”.
وأكدت بطمة أن “الفن يغيّر الانسان، إلا انه غيرها للأحسن”، مشيرة الى ان النجم الفلسطيني محمد عساف تغيّر للأسوأ.
وردت بقوة “هو شو قدم للفن، ولا ممكن أعمل ديو معه، ممكن أعمل ديو مع فنان نجم مش مبتدئ”.
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