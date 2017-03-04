دمية عصام بو خالد تنقل مآسينا الصغيرة والكبيرة باسلوب ساخر

من الواقع اللبناني الاشبه بدمى متحركة، ننتقل الى دمية عصام بو خالد التي نقلت مآسينا الصغيرة والكبيرة باسلوب ساخر. ” مأساتي ” كوميديا سوداء انطلقت على مسرح المدينة تحاكي التناقضات بين الحلم والواقع نتيجة الاحباط والظروف الاجتماعية.

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