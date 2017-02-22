دموع أنجلينا جولي تُغضب براد بيت.. وهذا ما قاله!!

لم يمّر ظهور الممثلة أنجلينا جولي الأخير عبر “بي بي سي وورلد نيوز” مرور الكرام بالنسبة إلى الممثل براد بيت.

فقد أعرب عن غضبه بسبب ذلك، بحسب ما قاله مصدر مقرب من النجمين للموقع الأميركي “هوليوود لايف”. وأشار الأخير إلى أنّ براد شعر بالاستياء بسبب المقابلة ودموع أنجلينا. وتابع: “هو لا يرى أنها الضحية في هذه القضية ويريد أن تنتهي معاملات الطلاق وأن يتوصلا إلى اتفاق يسمح له بمشاهدة أولاده”.

يُذكر أنّ أنجلينا بكت خلال المقابلة التي أجريت معها وقالت: “لا أريد أن أتحدث عن هذا الأمر مطولاً. أقول فقط إنني أفكّر بأولادي، أولادنا، وإننا سنبقى دائماً عائلة واحدة”.

وهي تحظى حالياً بحضانة أبنائها الـ6 وقد ذهبت برفقتهم أخيراً إلى كامبوديا للترويج لفيلمها “فيرست ذاي كيلد ماي فاذر”.

المصدر: (لها)