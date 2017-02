دعوى قضائية بـ20 مليون دولار تلاحق بيونسيه

تستعد النجمة العالمية بيونسيه Beyoncé لمواجهة دعوى قضائية ودفع 20 مليون دولار، لاختراقها حقوق الملكية لمغني الراب Anthony Barre والمعروف بـ”aka rapper Messy Mya”.

وجاء في الدعوى التي قدمت أمام محكمة فيدرالية في لويزيانا، أن بيونسيه استعانت بصوت مغني الراب في أغنية “Formation”، بدون وجه حق، كما استعان فريق عمل الأغنية بحركاته وشخصيته على أحد مواقع الإنترنت.

وورد في الدعوى أن بيونسيه لم تدفع أي مبلغ مالية نظير استعانتها بصوته، أو لقاء أي حق أدبي أو تقدير من أي نوع.

وكانت أغنية formation قد تضمنت بعض الكلمات من عمل لمغني الراب قدّمه عام 2010 بعنوان “What happened at the New Orleans” و” Bitch, I’m back by popular demand”.

يُذكر أن “aka rapper Messy Mya”، توفي في شهر حزيران/نوفمبر من العام 2010.

