دعوة لاستغلال الفرصة للإصلاح.. وعون: لا داعي للخوف

أكد الرئيس ميشال عون أنه “سيكون للبنان قانون انتخابي جديد يؤمن تمثيلا عادلا في مجلس النواب لجميع اللبنانيين،.

وقال امام زواره في القصر الجمهوري في بعبدا: “لا داعي للخوف من النقاش الذي يرافق البحث في القانون الانتخابي العتيد، لانه في النهاية ستتم الانتخابات ويتابع لبنان مسيرة النهوض التي بدأها قبل ثلاثة اشهر”.

واكد رئيس الجمهورية انه سيواصل “العمل لاعادة علاقات لبنان طبيعية مع الخارج، بحيث يستعيد الدور الذي لعبه في السبعينيات وخسره نتيجة الحرب”.

كذلك الملف الانتخابي في لقاء الرئيس عون مع وفد من حزب “الطاشناق” وتناول البحث الاتصالات القائمة للوصول الى اتفاق على قانون انتخابي جديد يؤمن تمثيلا حقيقيا للبنانيين.

من جهة ثانية، أكد رئيس كتلة نواب حزب الله النائب محمد رعد أن لبنان أمام فرصة ينبغي الاستفادةُ منها، والاستماعُ الى كل الأراء لتحقيق المصلحة الوطنية.

وشدد خلال حفل تأبيني في بلدة دير الزهراني رعد على أن الخطوة الاولى في التغيير لاجراء الإصلاحات المطلوبة هي بإحداث قانون إنتخاب جديد يعتمد النسبية.

بدوره، أكد النائب غازي العريضي، اثر لقاء وفد اللقاء الديموقراطي الرئيس ميشال سليمان، “ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، فلا مبرر لعدم إجرائها”.

وقال: “في أصعب الظروف بادرنا وانفتحنا على الجميع”، داعيا الى “استكمال الحوار بشكل بناء من دون رفع الأصوات”، مؤكدا ان “الدعوة متجددة للحوار ولا أحد يستطيع أن يلغي أحدا”.

وشدد على أن “المصالحة التاريخية في الجبل لا يجب أن تمس باي طريقة من الطرق”، مؤكداً أن “النقاش مفتوح لتعديل الستين ويجب أن نتشارك مع الجميع”.