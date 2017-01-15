دعم دولي لحل الدولتين ووقف الاستيطان.. نتانياهو يصفه بالعبثي

اكد مؤتمر باريس للسلام في الشرق الاوسط الاحد، دعمه لحل الدولتين وشدد على ضرورة وقف الانشطة الاستيطانية غير الشرعية، واتفق المشاركون فيه على تقديم حزمة من الحوافز الاقتصادية من اجل دفع الاسرائيليين والفلسطينيين طاولة المفاوضات المباشرة.

إذاً بارقة امل جديدة استمدها الفلسطينيون لقضيتهم، من خلال المؤتمر الدولي الذي استضافته باريس بحضور ممثلين عن اكثر من سبعين دولة ومنظمة.

بدوره، حذر الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند من أن حل الدولتين أصبح في خطر، داعيا المجتمع الدولي الى بذل كل جهد ممكن لدعم هذا الحل.

وأكد أن حلَّ الدولتين ما زال يتمتع بدعم دولي كبير، ولكن زيادة المستوطنات وانعدام الحوار ساهم في عرقلته، كما ان الأوضاع المتأزمة في الشرق الأوسط أجلت السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

اما وزير الخارجية الفرنسية جان مارك ايرولت، الذي ابدى تمسكه بحل الدولتين، داعيا الفلسطينيين والاسرائيليين للعودة الى طاولة المفاوضات، فاعتبر ان اقتراح الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب نقل السفارة الأميركية الى القدس سيشكل استفزازاً وستكون له عواقب خطيرة.

هذا واجمع المشاركون في اجتماع باريس على أهمية التوصل للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين ودعم حل الدولتين ونبذ العنف وشددوا على ضرورة وقف الانشطة الاستيطانية غير الشرعية، كما اقترحوا في البيان الختامي ثلاثة أشياء للحل وهي التأكيد على حدود العام سبعة وستين والعمل على جمع الطرفين على طاولة التفاوض والتحرك الدولي لدعم الطرفين الاسرائيلي والفلسطيني.

من جانبها دعت الخارجية الفلسطينية إلى تشكيل جبهة دولية عريضة لدعم ومساندة مخرجات مؤتمر باريس داعية الإدارة الأميركية الجديدة إلى تأييد مقررات المؤتمر والبناء عليها لإطلاق مفاوضات مجدية وحقيقية لتطبيق حل الدولتين وإنهاء الصراع.

اما رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتانياهو وفي مستهل الجلسة الاسبوعية لحكومته فجدد هجومه على مؤتمر باريس للسلام واصفا اياه بالعبثي.

وقال إن الاجتماع يبعد السلام أكثر لأنه يجعل المواقف الفلسطينية أكثر تشددا ويبعد الفلسطينيين أكثر عن إجراء مفاوضات مباشرة بدون شروط مسبقة، على حد تعبيره.

من جهته، رحب رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بالبيان الختامي لمؤتمر الشرق الأوسط في باريس. وقال في سلسلة تغريدات له عبر “تويتر”: “شكراً لفرنسا على تنظيمها مؤتمر الشرق الأوسط اليوم وشكرا للرئيس فرانسوا هولاند على موقفه العادل والشجاع”، مؤكدا أن “لا حل الا على قاعدة مبادرة السلام العربية التي اقرت في بيروت وبإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف”.

وشدد الرئيس الحريري على أن “سياسة الاستيطان الإسرائيلية تهدف الى فرض امر واقع ينسف اي عملية سلام، مرحبا بتبني بيان باريس الختامي لقرار مجلس الأمن ٢٣٣٤ الذي يدينه”.

وختم الرئيس الحريري مؤكدا أن “لبنان سيبقى متمسكا بالإجماع العربي وبحقوق اخوانه الفلسطينيين الكاملة، وعلى رأسها حق العودة، وسنبقى مجمعين على رفض التوطين عملا بدستورنا”.