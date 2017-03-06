دريان استقبل وفدي اتحاد العائلات البيروتية والهيئة الاسلامية للرعاية

استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، الهيئة الإدارية الجديدة لاتحاد جمعيات العائلات البيروتية برئاسة محمد عفيف يموت.

اثر اللقاء، قال يموت: “كان من الطبيعي ان تستهل الهيئة الإدارية الجديدة لاتحاد جمعيات العائلات البيروتية أنشطتها بزيارة سماحة مفتي الجمهورية، لوضعه في الأجواء الديموقراطية والودية التي سادت العملية الانتخابية، وحماس العائلات للتطوع لخدمة مجتمعهم البيروتي، وقد بارك سماحته لاعضاء الهيئة الإدارية وتمنى لهم التوفيق والسداد، واثنى على مبدأ تداول المسؤولية في الاتحاد واستقطاب طاقات واعدة للوقوف على هموم مجتمعهم وما أكثرها”.

واذ شكر يموت المفتي دريان على “عاطفته وتوجيهاته”، قال: “أكدنا لسماحته عزم الهيئة الإدارية للاتحاد بذل أقصى الجهود للاحاطة بما تعانيه عاصمتنا وما يشكو منه أهلنا في بيروت، ووضع برامج العمل الكفيلة في تلمس الحلول الناجعة لها ومتابعة تنفيذها مع المسؤولين. كما أكدنا لسماحته اعتزاز الاتحاد خاصة والبيارتة عامة بالدور الذي يضطلع به سماحته في تفعيل مؤسسات دار الفتوى والتمسك بالثوابت الوطنية والدينية”.

الهيئة الاسلامية للرعاية

واستقبل مفتي الجمهورية وفدا من “الهيئة الإسلامية للرعاية” برئاسة رئيس مجلس أمنائها هاني أبو زينب، الذي قال بعد اللقاء: “قمنا هذا اليوم بزيارة سماحة المفتي، وتداولنا معه الآراء في كافة المواضيع المتعلقة باهلنا في مدينة صيدا، كما اطلعناه على نشاطات الهيئة ومشاريعها المستقبلية، ودعوناه لزيارة مدينة صيدا للاطلاع على أحوال اهنا فيها، وكذلك لرعاية الإفطار الرمضاني السنوي الذي ستقيمه الهيئة في شهر رمضان هذا العام”.