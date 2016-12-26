دريان استقبل تويني وأحمد قبلان

استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، في دار الفتوى، وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني الذي قال بعد اللقاء: “كل سنة وجميع اللبنانيين بخير، وان شاء الله تكون السنة الجديدة كريمة، وقد تزامن هذا العام عيد الميلاد المجيد وعيد المولد النبوي الشريف. زرنا دار الفتوى هذا البيت العتيق دار البيارتة ودار جميع اللبنانيين، وأخدنا إرشادات سماحته الذي ابدى تعاطفه واهتمامه بالفقراء والنازحين، خصوصا في فترة الأعياد، واكدنا له اننا سنكون عند حسن ظنه وسوف نقوم بالمهمات الصعبة والسهلة تجاه هذا الشعب العظيم”.

أضاف: “الأجواء أجواء وحدة وطنية ومريحة وسهلة بالنسبة الى أخذ الحكومة الثقة بعدما أنجزت بيانها الوزاري الذي يعبر عن وحدة وطنية قوية جدا تجاه هذا الشعب الذي انتظر مدة طويلة لإعادة تكوين القيادة السياسية في لبنان، حيث تم انتخاب فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وتسمية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وتأليف الحكومة، والبيان الوزاري أنجز بنجاح، وكان هناك توافق من كل الأطراف والحمد لله، وهذه كلها مؤشرات إيجابية للعهد وللدولة وللشعب اللبناني”.

ثم استقبل دريان المفتي الجعفري الشيخ احمد قبلان الذي قال بعد اللقاء: “قدمنا الى سماحته التهنئة بمناسبة الأعياد المباركة الشريفة بمولد النبي محمد صلى الله عليه وآله وبميلاد سيد المسيح سلام الله عليه، لقد كان هناك توافق تام بيننا وبين سماحته على ضرورة مواجهة القضايا المثارة في بعض وسائل الاعلام، خصوصا في الفترة القريبة الماضية، لاسيما ان القضية المثارة كانت خطيرة جدا وتمس بأهم شخصية في هذا العالم، النبي الاكرم محمد صلى الله عليه وسلم، هذه الشخصية العظيمة التي نعتبرها في عقيدتنا وفكرنا اعظم خلق الله سبحانه وتعالى، ووضعنا مع سماحته خريطة طريق لمواجهة القضايا الإعلامية التي تثار والتي تمس القضايا الدينية لاسيما المقدسات الإسلامية، وسنكون على تواصل دائم لمواجهة أي امر يمس بالدين وبالاسلام وبالقرآن وبنبي الإسلام”.

أضاف: “كان هناك تأكيد مع سماحته على مباركة هذه الحكومة التي شكلت مؤخرا والتي نشدد على انها ليست قصيرة العمر او طويلة العمر ولا يحق لأحد ان يتذرع بأنها قصيرة العمر وانها حكومة انتخابات، فلهذه الحكومة مسؤوليات وواجبات وللمواطن حق عليها في سياستها، وعليها ان تتوجه لإنقاذ الوطن وإنقاذ المواطن بوجعه وجوعه وألمه وأنينه، هذه الحكومة مسؤولة امام الله وامام الوطن وامام الناس ونسأل الله ان تكون حكومة عهد لعهد جديد، لوطن له مواطنه ولهذا المواطن الحق بعيش كريم وبكرامة”.

وسئل عما اذا كان يطالب الدولة بأخذ إجراءات ضد وسائل الاعلام التي تتمتع بالحرية الاعلامية، أجاب: “المشكلة عند الدولة اللبنانية بسياستها الإعلامية العشوائية التي تملؤها الفوضى. نحن ننظر الى وزارة الاعلام وكأنها صنم لا تحرك ساكنا في مواجهة أية قضية، سواء كانت اجتماعية او أخلاقية او دينية. المسألة حساسة جدا، منذ فترة ونحن نراقب عمل المؤسسات الإعلامية الرقابية في الدولة ولا نرى انها تحرك ساكنا، اليوم سيكون العمل لتفعيل عمل هذه المؤسسات لمواجهة كل القضايا التي تثار في وسائل الاعلام”.

سئل من يتحمل المسؤولية في هذا المجال، قال: “نحمل المسؤولية للحكومة، وخصوصا لوزارة الاعلام، وليست مسؤولية المرجعيات الدينية ان تحمل المسؤولية وان تحاسب. المسؤولية تتحملها الدولة كجزء من السلطة التنفيذية والسلطة الرقابية”.

الى ذلك، استقبل دريان وفدا مشتركا من “حزب الوفاء اللبناني” برئاسة احمد علوان و”حركة تجمع امان” برئاسة الدكتور محمد الحزوري الذي قال بعد اللقاء: “جئنا الى دار الفتوى لنطالبها بحظر قناة الحياة ومعاقبة اي وسيلة اعلامية تتعرض لذات الله او لاي نبي من الانبياء او للقرآن الكريم، ونحذر من السكوت عن امثال هؤلاء الخبثاء المفدسدين الذين يبثون سمومهم بين الناس”.