دريان أطلع المجلس على نتائج زيارته السعودية: مستعدة لمساعدة لبنان ودعم استقراره

عقد المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى اجتماعه الدوري برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان في دار الفتوى، وكان تداول للشؤون الاسلامية والوطنية والعربية، واطلع المجلس من دريان على نتائج زيارته الرسمية للمملكة العربية السعودية ولقائه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وكبار المسؤولين في المملكة.

وأكد دريان للمجلس ان “السعودية ملكا وحكومة وشعبا مع وحدة اللبنانيين وعيشهم المشترك وعلى استعداد لمساعدة لبنان ودعم استقراره ونجاحه في شتى الميادين بما يعود بالخير والامن والسلام على الشعب اللبناني”.

ونوه المجلس بنتائج الزيارة التي قام بها دريان والوفد المرافق له، شاكرا للمملكة العربية السعودية “حفاوتها ورعايتها واهتمامها بالشؤون اللبنانية وبالشأن الاسلامي وتضامنها مع دار الفتوى ودعمها في اداء رسالتها”.

وأصدر المجلس بيانا تلاه عضو المجلس الدكتور عبدالاله ميقاتي جاء فيه: “يؤكد المجلس الشرعي ان زيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى المملكة العربية السعودية ودولة قطر كانتا فاتحة خير لإعادة العلاقات اللبنانية السعودية والقطرية الى وضعها الاخوي الطبيعي والتعاون لما فيه مصلحة الشعبين اللبناني والسعودي والقطري ولما فيه المصلحة العربية، وامل ان تنعكس هاتان الزيارتان والزيارات الرسمية المنتظرة الاخرى ايجابا على الاجواء اللبنانية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا”.

أضاف: “أكد المجلس الشرعي دعمه للرئيس الحريري في سعيه ومبادراته من اجل العمل على النهوض الاقتصادي والسياسي والمعيشي وعمله على تأكيد دور الدولة في احتضانها للهم الوطني ومعالجة القضايا التي تهم الوطن والمواطنين وعلى وجه الخصوص مباشرة اهتمامها بتفعيل عمل المؤسسات لتقوم بمهامها في خدمة المواطنين وانماء مناطقهم تطبيقا لمبدأ الانماء المتوازن. ودعا المجلس الشرعي القوى السياسية في المجلس النيابي الى اعتماد قانون انتخابي عادل يؤمن المصلحة الوطنية وحقوق كل مكونات الشعب اللبناني، وشدد على اهمية اجراء الانتخابات في موعدها والتزام الأنظمة والقوانين المرعية الاجراء التي نصت عليها وثيقة الوفاق الوطني والدستور، ورأى المجلس ان التوافق على اي قانون يحظى باجماع اللبنانيين يشكل دعما للاستقرار والامن الوطني”.

وتابع: “شدد المجلس الشرعي على ان قضية النازحين السوريين ليست قضية لبنانية وحسب إنما هي قضية عربية ودولية تتطلب مزيدا من الجهود العربية والدولية لوضع حد للمأساة التي لا يستطيع لبنان ان يتحملها بمفرده مما يستدعي دعما عربيا ودوليا للبنان في قضية النازحين، بانتظار العودة الآمنة الى بلادهم، والتي نأمل ان تحل مشاكلها بالطرق السياسية بعيدا عن القتال والدمار والخراب والتهجير وانما بالحوار لان الشعب السوري هو الضحية فيما حصل ويحصل”.

وختم: “استنكر المجلس الشرعي بشدة المعلومات المتداولة التي تفيد بان الادارة الاميركية الجديدة تنوي نقل سفارتها الى القدس المحتلة التي هي العاصمة الشرعية لدولة فلسطين العربية، واعتبر المجلس أن هذا العمل استفزاز واعتداء على مشاعر المقدسيين والفلسطينيين والعرب وجميع المسلمين والمسيحيين ومصالحهم وهو مقدمة لخطوات تهدف لتكريس الهيمنة الاسرائيلية والاحتلال الاسرائيلي لأرض الفلسطينيين أصحاب الحق والذين يهجرون ويقتلون وتهدم بيوتهم بحجج واهية”.

في نهاية الاجتماع، هنأ المجلس الدكتور رضوان السيد عضو المجلس الشرعي رئيس لجنة التعليم الديني فيه، بنيله جائزة الملك فيصل للدراسات الاسلامية “وبقدر ما هي تكريم لجهوده العلمية والثقافية والفكرية تعتبر تقديرا لعلماء لبنان والمجلس الشرعي الاعلى”. ولهذه المناسبة، أقام مفتي الجمهورية في نهاية الاجتماع غداء تكريميا في دار الفتوى على شرف السيد في حضور اعضاء المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى، ونوه دريان بمزايا وكفاءة السيد “الذي هو محل اعتزاز وتقدير دار الفتوى والمسلمين والعرب لعمله العلمي والوطني”.

وشكر السيد لدريان وأعضاء المجلس الشرعي “هذه اللفتة الكريمة”، مؤكدا أنه “سيستمر في عمله العلمي العربي والاسلامي بما يخدم الدين الاسلامي ومصالح المسلمين وعلاقاتهم بالعالم”.