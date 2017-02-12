درع الفرات مستمرة.. ولافروف: حزب الله يشارك بالحرب ضد داعش

غداة انتخاب الهيئة العليا للمفاوضات، الممثلة لأطياف واسعة في المعارضة السورية في اجتماع عقدته في الرياض خلال اليومين الماضيين، طلب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من اسرائيل الحصول على أدلة تثبت وصول الأسلحة التي أرسلتها موسكو إلى “حزب الله” في لبنان.

وقال سيرغي لافروف الأحد، إن بلاده ترغب في الحصول من إسرائيل على أدلة حقيقية تثبت أن الأسلحة التي أرسلتها موسكو إلى دمشق وصلت إلى حزب الله في لبنان.

وأضاف أن موسكو ترفض تماما خرق شروط العقود التي لا تسمح للدولة المستلمة بنقل الأسلحة لأي طرف دون موافقة الدولة المصدرة، داعياً إلى الاعتراف بأن “حزب الله” يشارك في الحرب ضد “داعش” الارهابي.

من جهته، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الهدف النهائي للعملية العسكرية التركية بسوريا ليس فقط السيطرة على الباب وإنما طرد تنظيم “الدولة الاسلامية” من المنطقة بما في ذلك الرقة.

وأوضح في تصريحات للصحفيين في إسطنبول أن “الهدف في سوريا هو تشكيل منطقة آمنة خالية من الإرهاب بمساحة 4-5 كيلومترات مربعة، وهذا الحل سيحول دون الهجرة من سوريا، إضافة إلى عودة المقيمين في مخيماتنا إلى بلادهم”.

وتابع “بدأ مسلحو داعش بمغادرة مدينة الباب بالكامل، وأعتقد أن السيطرة عليها باتت وشيكة، والخطة تسير على ما يرام”.

من جهة ثانية، أعلنت المعارضة السورية تشكيلها وفدا من 21 عضوا بينهم عشرة ممثلين عن الفصائل العسكرية، برئاسة عضو الائتلاف المعارض نصر الحريري، للمشاركة في مفاوضات جنيف المرتقبة في العشرين من الشهر الحالي.

وأكدت أن الوفد يضم ممثلين عن “منصة موسكو” التي تضم معارضين مقربين من روسيا أبرزهم نائب رئيس الوزراء سابقا قدري جميل، وكذلك ممثلين عن “منصة القاهرة” التي تضم معارضين ومستقلين بينهم المتحدث السابق باسم وزارة الخارجية جهاد مقدسي.

ميدانياً، اطبق الجيش الحر المدعوم من انقرة ، على تنظيم “داعش” في مدينة الباب بعد سيطرته على مزرعة الشهابي الاستراتيجية.

كذلك كثفت المدفعية التركية قصف مواقع التنظيم داخل احياء الباب، في ظل معارك عنيفة بين ثلاث قوى متصارعة على المدينة، التي تشهد تدهورا على الصعيد الإنساني، ولاسيما بعد خروج دوائر الإسعاف والدفاع المدني من الخدمة.