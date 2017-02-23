“دربي بيروت” في نصف نهائي دورة دبي بعد سقوط الحكمة أمام الهومنتمن

ستعاد مواجهة الرياضي والحكمة في بطولة دبي الدولية لكرة السلة هذا الموسم، وذلك في نصف النهائي يوم الجمعة بعد أن خسر الحكمة حامل اللقب امام هومنتمن مساء الخميس بنتيجة (96-67).

وكانت مباراة هومنتمن والحكمة مهمة لناحية تحديد المركز الثالث والرابع، في حيث كان الرياضي قد ضمن صدارة الدورة واحتل سلا المغربي المركز الثاني.

ولعب هومنتمن واحدة من افضل مبارياته في الدورة وسيطر منذ البداية على المباراة، في حين لم يكن فريق الحكمة في المستوى المطلوب في هذه المباراة.

وتلعب مباريات نصف النهائي الجمعة، فيواجه الحكمة فريق الرياضي عند الخامسة عصراً في حين يلعب هومنتمن وسلا المغربي عند السابعة مساءً.

يذكر أن الحكمة تواجه مع الرياضي وخسر منه، كما لعب هومنتمن مع سلا المغربي وخسر امامه ايضاً في مباراة مثيرة للجدل.