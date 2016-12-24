دراكسلر ينتقل رسمياً الى سان جرمان

اكد نادي فولفسبورغ الالماني السبت ان لاعب وسطه المهاجم يوليان دراكسلر (23 عاما) سينتقل الى بطل فرنسا باريس سان جرمان بطل فرنسا، في عقد يمتد اربعة اعوام ونصف عام.

وقال النادي الالماني ان اللاعب الفائز مع منتخب بلاده بكأس العام 2014، “سيترك فولفسبورغ وسيوقع عقدا مع باريس سان جرمان”، مؤكدا اتفاق الناديين على ابقاء التفاصيل المالية للصفقة طي الكتمان.

واشار فولسبورغ الى انه خاض “مناقشات مكثفة وجدية مع يوليان دراكسلر ووكالته، اضافة الى باريس سان جرمان، في الايام الماضية، وتوصلنا في نهاية المطاف الى نتيجة جيدة جدا لكل الاطراف”.

وكانت صحيفة “ليكيب” الفرنسية الرياضية اكدت الجمعة توصل الناديين الى اتفاق حول انتقال اللاعب الشاب، في صفقة رجحت صحف المانية وفرنسية ان قيمتها تراوح بين 36 و40 مليون يورو.

وخاض دراكسلر 27 مباراة دولية وسجل ثلاثة اهداف، وهو قادر على اللعب في مركزي الجناح، ما سيشكل اضافة لبطل الدوري الفرنسي في المواسم الاربع الاخيرة.

من جانبه، قال مدرب فولسبورغ فاليريان اسماعيل “بالتأكيد، انا حزين لرحيل يوليان لانه لاعب كبير، لكن من جهة اخرى اعتقد بانه أمر جيد بالنسبة للجميع. في المباريات الاخيرة له مع الفريق كل ما باستطاعته، واتمنى ان يحقق النجاح في فرنسا”.

ولم يكن دراكسلر سعيدا في فولفسبورغ الذي انتقل اليه في آب 2015 قادما من ناديه شالكه.

ويتطلب انجاز انتقاله رسميا، خضوعه للفحص الطبي.

وكان اسم دراسكلر تردد كأبرز التعاقدات التي سيبرمها نادي العاصمة الفرنسية في فترة الانتقالات الشتوية (كانون الثاني)، خصوصا انه يسعى لتدعيم صفوفه بعد معاناته في القسم الاول من الموسم.

وسان جرمان هو حالياً ثالث الترتيب برصيد 39 نقطة، بفارق خمس نقاط خلف نيس المتصدر، وثلاث نقاط خلف موناكو الثاني.

وسيدخل دراكسلر في منافسة على مركزه مع البرازيلي لوكاس والارجنتينيين انخل دي ماريا وخافيير باستوري وحاتم بن عرفة.

وسيلتحق بسان جرمان مطلع السنة لاعب الوسط الارجنتيني الشاب جيوفاني لو سيلسو (19 عاماً) قادماً من روزاريو سنترال، بعد توقيعه في تموز عقداً لخمس سنوات.