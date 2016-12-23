دراكسلر يترك فولفسبورغ.. وهذه وجهته!

وافق فولفسبورغ الالماني على انتقال لاعبه الدولي جوليان دراكسلر الى باريس سان جرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، في صفقة تصل قيمتها الى 36 مليون يورو، بحسب “ليكيب” الفرنسية .

وتردد اسم لاعب الوسط الهجومي كأبرز التعاقدات التي سيبرمها نادي العاصمة الفرنسية في فترة الانتقالات الشتوية (كانون الثاني)، خصوصا انه يسعى لتدعيم صفوفه بعد معاناته في القسم الاول من الموسم.

ويحتل النادي المركز الثالث في الدوري، الذي احتكر لقبه في المواسم الاربعة الماضية برصيد 39 نقطة، بفارق خمس نقاط خلف نيس المتصدر ومفاجأة الموسم، وثلاث نقاط خلف موناكو الثاني.

وفي حال اتمام الصفقة، يتوقع يدخل دراكسلر المتوج مع منتخب المانيا بكأس العالم 2014، في منافسة على مركزه مع لوكاس وانخيل دي ماريا وحاتم بن عرفة.

وسيلتحق بسان جرمان مطلع السنة لاعب الوسط الارجنتيني الشاب جيوفاني لو سيلسو (19 عاما) قادما من روزاريو سنترال، بعد توقيعه في تموز عقداً لخمس سنوات.