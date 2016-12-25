دراسة: شجعوا أولادكم على تناول الخضراوات والفاكهة

أظهرت دراسة أميركية حديثة أن تناول الوجبات مع العائلة هي طريقة مؤكدة لتناول طعام صحي، لكن هناك حيلا يمكن أن يتبعها الآباء عندما لا يتمكنون من الالتفاف حول مائدة الطعام مع أبنائهم.

وأظهر المسح الذي شمل نحو 2500 مراهقا في ولاية مينيسوتا الأميركية، أنه حينما تكون الوجبات العائلية نادرة، فإن الأولاد يقبلون على تناول الخضراوات والفاكهة عندما تكون متاحة أمامهم، وحينما يرون الآباء يتناولونها بشكل روتيني.

وقالت أليسون واتس، كبيرة الباحثين في الدراسة، وهي من كلية الصحة العامة في جامعة مينيسوتا في منيابوليس: “وجدنا أنه في غياب الوجبات العائلية المنتظمة، فإن هذه العادات الأبوية لها تأثير إيجابي على استهلاك المراهقين للفاكهة والخضراوات، وتأثيرها وحده يبدو أكبر من تأثير الوجبات العائلية وحدها”.

وأضافت: “بالنسبة إلى الآباء، كلما زادت العادات الإيجابية التي يمكن اتباعها في المنزل كلما زادت الفوائد”.

وأكدت أنه “إذا لم تكن قادرا على توفير وجبات عائلية في مواعيد منتظمة، فمن الأفضل التركيز على ممارسات إيجابية أخرى، مثل التأكد من توفر الفاكهة والخضراوات وسهولة استهلاكها (كأن تكون مقطعة وعلى الطاولة) لأولادك، وتشجيع الأولاد على تناولها، وأن تكون مثالا لهم في هذا السلوك”.