دجوكوفيتش يفتتح مشواره في بطولة قطر إيكسون الدولية بنجاح

تمكن لاعب التنس الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف الثاني عالمياً من الوصول الى الدور الثاني ضمن منافسات بطولة قطر إيكسون موبيل الدولية لكرة المضرب للرجال بعد تخطيه منافسه الالماني إرنستو إسكوبيدو .

ففي الدور الاول للبطولة التي تقام في العاصمة القطرية الدوحة , تمكن الصربي نوفاك دجوكوفيتش من تخطي منافسه الالماني إرنستو إسكوبيدو بنتيجة مجموعتين نظيفتين وبواقع 7-6 و 6-3 .