دجوكوفيتش يصل الى نصف نهائي بطولة قطر الدولية بسهولة

تمكن لاعب التنس الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف الثاني عالمياً من الوصول الى الدور نصف النهائي ضمن منافسات بطولة قطر إيكسون موبيل الدولية لكرة المضرب للرجال بعد تخطيه منافسه التشيكي .
ففي الدور ربع النهائي للبطولة التي تقام في العاصمة القطرية الدوحة , تمكن الصربي نوفاك دجوكوفيتش من تخطي منافسه التشيكي راديك ستيبانيك بنتيجة مجموعتين نظيفتين وبواقع 6-3 و 6-3 .
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