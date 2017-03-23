دبوسي عاد ووفد غرفة طرابلس من القاهرة

عاد رئيس غرفة طرابلس ولبنان الشمالي توفيق دبوسي من القاهرة، بعد ترؤسه وفد طرابلس والشمال الاقتصادي إلى مصر، وقال:” لقد ابدى قادة البلدان في لبنان ومصر حرصهم على تطوير العلاقات الإقتصادية والتجارية والسياحية، وزيادة مستوى التبادل التجاري، وتكثيف الإستفادة من الخبرات الثنائية فى مجالات النقل والصحة والتعليم وتشجيع الاستثمار وتعميق العلاقات على نطاق القطاع الخاص بما يلبي تطلعات الشعبين المصري واللبناني في التقدم والإزدهار”.

ولفت عضوا جمعية الصداقة المصرية – اللبنانية أحمد طيبا ومحمد عادل حسني الى أن “زيارة وفد غرفة طرابلس لبنان يأتي ردا على ترتيب زيارة سابقة لوفد رجال الأعمال المصريين إلى طرابلس الشهر المنصرم” .

وأكد حسني على “الفرص المتاحة لدى رجال الأعمال في مصر ولبنان وعلى رأسها وفد غرفة طرابلس الذي ستتاح له الفرصة الأكبر، وأن تجار ورجال أعمال مدينة طرابلس سيكون لهما دورا حيويا ومهما في عملية إعادة إعمار سوريا”.