دبور يستقبل مفوض عام الاونروا

استقبل سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية اشرف دبور اليوم الجمعة، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا) بيير كراهنيبول، يرافقه مدير عام الاونروا في لبنان حكم شهوان.

جرى البحث في أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، ووضع مخيم نهر البارد والتأكيد على الانتهاء من استكمال اعادة البناء وعودة من تبقى من السكان اليه، واستمرار وتعزيز التنسيق والتعاون لتأمين الاحتياجات والحياة الكريمة للاجئين.