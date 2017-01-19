دبور يستقبل سفير اليمن الدعيسي

استقبل سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية اشرف دبور، اليوم الخميس، سفير اليمن في لبنان عبدالله الدعيسي.

ووضع دبور السفير اليمني في صورة الاوضاع في الاراضي الفلسطينية والاعتداءات الاسرائيلية المستمرة ضد ابناء شعبنا ومقدساته الاسلامية والمسيحية.