“داعش” يقتل 15 من حرس الحدود العراقي قرب الأردن

قتل 15 عنصراً من قوات حرس الحدود العراقية، الجمعة، في هجوم شنه تنظيم داعش على مقر لهم في معبر طريبيل قرب الحدود العراقية الأردنية، بحسب ما أفادت مصادر أمنية وأخرى محلية عراقية.

ليست الموصل وحدها في العراق التي تشهد اشتباكات بين داعش والقوات الأمنية، حيث شهد معبر طريبيل الحدودي الذي يقع في الأنبار على الحدود العراقية الأردنية هجوماً للتنظيم على مقر لحرس الحدود العراقي قتل فيه 155 عنصراً من قوات الحرس.

وأوضح ضابط في حرس الحدود أن داعش استخدم انتحاريين وسيارات مفخخة في هجومه على المعبر.

وكانت القوات الأمنية كانت قد نفت سابقاً خبراً أفاد أن التنظيم استخدم طائرة بدون طيار لإسقاط ثلاث قنابل على المقر الحدودي.

ويأتي الهجوم بعد أيام من تأكيد رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي أهمية إعادة فتح معبر طريبيل وتسهيل تبادل البضائع المحلية بين البلدين وتسهيل الإجراءات الجمركية .

ورغم استعادة القوات العراقية السيطرة على أغلب مناطق الأنبار، إلا أن داعش لايزال يسيطر على ثلاث بلدات ومساحات من الصحراء العراقية المتاخمة للأراضي الأردنية والسورية.