“داعش” يفخخ المباني ويقصف بالمدفعية الثقيلة مناطق الإشتباك في الموصل

كّد قائد الشرطة الإتحادية الفريق رائد شاكر جودت، أنّ “تنظيم “داعش” يقصف بالمدفعية الثقيلة مناطق الإشتباك كافّة ويفخّخ ويفجّر المنازل والمباني في الموصل، ويركن الآليّات الملغمة وسط الأحياء السكنيّة”، لافتاً إلى أنّ “الشرطة الإتحادية العراقية حريصة على أمن وسلامة المواطنين خلال معركة تحرير الموصل”، مشيراً الى أن “قيادة الشرطة الإتحادية استنفرت إمكانيّاتها لإغاثة الأهالي وإجلاء النّازحين”.

وأوضح جودت في بيان أنّ “الشرطة لجأت إلى استخدام الطائرات المسيّرة المزوّدة بالقنابل ذات التأثير المحدود خلال استهداف عناصر “داعش” للحفاظ على أرواح المدنيّين وممتلكاتهم، رغم صعوبة المعركة وتحصّن العدو في المناطق المأهولة بالسكّان”.

وكان وزير الدفاع عرفان الحيالي قد أمر بـ “فتح تحقيق فوري بشأن حادثة القصف الجوي في حي الموصل الجديدة في الساحل الأيمن لمدينة الموصل”.