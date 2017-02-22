“داعش” يبث فيديو لذبح ضابط عراقي

بث “تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام” تسجيلاً جديداً لإعدامه اثنين من القوات العراقية أحدهما ضابط.
ويظهر في الفيديو إعدام الضابط أبو بكر عباس السامرائي ذبحاً، في حين أعدم الأول رمياً بالرصاص داخل حفرة.
وكان التنظيم قد اختطف العسكريين من منطقة النخيب في محافظة الأنبار قبل شهر. ونشرت وسائل إعلام عراقية أن السامرائي كان برفقة ثلاثة عسكريين آخرين عندما اختطفوا.
وقالت تلك الوسائل الإعلامية إن التنظيم “أظهر اسم الضابط على أنه عباس ياسين إيهاماً بأنه شيعي لعباً على الوتر الطائفي”.
* نعتذر عن نشر الفيديو نظرا لبشاعته*
زلزال بقوة 6,2 درجات قبالة جزيرة لومبوك في اندونيسيا
لهذا السبب لم تحضر آيشواريا راي وأميتاب باتشان العرض الخاص لفيلمها
زهرا: نأمل ألا تعرقلنا الوصاية الداخلية وسياسات وقوة الامر الواقع في تطبيق الطائف وتحقيق اللامركزية الادارية
أحمد الحريري: مسؤولية قانون الانتخاب على الجميع.. وكلام المشنوق واضح
الحريري: أي ضرائب جديدة ستأخذ بعين الاعتبار مصلحة المواطنين
Powered By Future Television s.a.l