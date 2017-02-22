“داعش” يبث فيديو لذبح ضابط عراقي

بث “تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام” تسجيلاً جديداً لإعدامه اثنين من القوات العراقية أحدهما ضابط.

ويظهر في الفيديو إعدام الضابط أبو بكر عباس السامرائي ذبحاً، في حين أعدم الأول رمياً بالرصاص داخل حفرة.

وكان التنظيم قد اختطف العسكريين من منطقة النخيب في محافظة الأنبار قبل شهر. ونشرت وسائل إعلام عراقية أن السامرائي كان برفقة ثلاثة عسكريين آخرين عندما اختطفوا.

وقالت تلك الوسائل الإعلامية إن التنظيم “أظهر اسم الضابط على أنه عباس ياسين إيهاماً بأنه شيعي لعباً على الوتر الطائفي”.

* نعتذر عن نشر الفيديو نظرا لبشاعته*