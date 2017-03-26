داعش يأمر بإجلاء السكان من الرقة

أفادت مصادر للمعارضة السورية، الأحد، بأن تنظيم “داعش” الارهابي أمر بعملية إجلاء من عاصمته الفعلية، مدينة الرقة السورية، في أعقاب تحذيرات بأن سد الطبقة، الواقع على نهر الفرات، قد ينهار.

وذكرت شبكة “الرقة تذبح بصمت” أن المدنيين يفرون من الرقة بشكل جماعي.

وأَضافت أن المسلحين حذروا السكان من أن السد خارج الخدمة وأصابه الضعف بسبب ضربات التحالف الدولي، الذى تقوده الولايات المتحدة، وقد ينهار، مشيرة إلى أن مستويات المياه ترتفع خلف السد.