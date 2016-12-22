خيسي رودريغيز يستعد لخطوة مفاجئة

كشفت تقارير إخبارية أن مهاجم باريس سان جيرمان، خيسي رودريغيز، قرر الانتقال إلى لاس بالماس الإسباني على سبيل الإعارة.

وذكرت إذاعة “كادينا سير” أنه رغم وجود العديد من العروض للمهاجم السابق لريال مدريد، 23 عاما، وأبرزها من ميلان الإيطالي، إلا أنه يرغب في اللعب بموطنه، لذا اختار لاس بالماس، مسقط رأسه.

وأضافت أن البي إس جي لا يمانع في رحيل خيسي، الذي لم يحجز له مكانا أساسيا بتشكيلة بطل فرنسا، على سبيل الإعارة.

ولم يسجل المهاجم الإسباني، الذي انتقل للفريق الفرنسي مقابل 25 مليون يورو الصيف الماضي من ريال مدريد، سوى هدف واحد حتى الآن في الدوري، بعد مشاركته في 9 مباريات بواقع 261 دقيقة.

ويمر سان جيرمان بفترة غير مستقرة على مستوى النتائج، إذ ابتعد عن الصدارة التي اعتاد أن يحتلها في المواسم الماضية، واحتل المركز الثالث برصيد 39 نقطة، بينما يتصدر نيس بـ44 نقطة.